Сирийские правительственные войска продолжают наступление к востоку от Пальмиры - российский Генштаб

Правительственные войска сирийской армии взяли господствующие высоты к северу и югу от Пальмиры, наступление продолжается на востоке от города, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

"Подчеркну, что для сохранения исторического наследия, которое не успели уничтожить террористы ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ), удары в районе исторических памятников древней Пальмиры не наносились. В настоящее время город полностью освобожден, правительственные войска овладели господствующими высотами к северу и югу от Пальмиры и продолжают наступление в восточном направлении", - заявил С.Рудской.

Он отметил, что в настоящее время проводится проверка зданий и сооружений в городской черте. Сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами в центре обучения в Алеппо, приступили к обезвреживанию мин и взрывоопасных предметов, оставленных террористами.

"В ближайшее время к ним присоединятся саперы Международного противоминного центра ВС РФ", - сказал С.Рудской.

Он отметил, что достигнутые результаты стали возможны благодаря совместному эффективному планированию и своевременному сосредоточению усилий командованием российской группировки в Сирии и руководством сирийских вооруженных сил.