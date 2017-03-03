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Дальнее зарубежье 03.03.2017 16:05

Сирийские правительственные войска продолжают наступление к востоку от Пальмиры - российский Генштаб

Правительственные войска сирийской армии взяли господствующие высоты к северу и югу от Пальмиры, наступление продолжается на востоке от города, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

"Подчеркну, что для сохранения исторического наследия, которое не успели уничтожить террористы ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ), удары в районе исторических памятников древней Пальмиры не наносились. В настоящее время город полностью освобожден, правительственные войска овладели господствующими высотами к северу и югу от Пальмиры и продолжают наступление в восточном направлении", - заявил С.Рудской.

Он отметил, что в настоящее время проводится проверка зданий и сооружений в городской черте. Сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами в центре обучения в Алеппо, приступили к обезвреживанию мин и взрывоопасных предметов, оставленных террористами.

"В ближайшее время к ним присоединятся саперы Международного противоминного центра ВС РФ", - сказал С.Рудской.

Он отметил, что достигнутые результаты стали возможны благодаря совместному эффективному планированию и своевременному сосредоточению усилий командованием российской группировки в Сирии и руководством сирийских вооруженных сил.

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Тэги: СИРИЯ, ПАЛЬМИРА, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]