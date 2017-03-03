В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 9 человек - МВД

Девять человек пострадали в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана семи дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

За сутки на территории республики было зафиксировано 102 преступления, 26 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 91 человека.

Зафиксировано пять фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев