Сотрудники антикоррупционного бюро провели задержание Главы фискальной службы Украины

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в четверг вечером объявили о подозрении в совершении преступления главе Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роману Насирову и осуществили его задержание, сообщил глава НАБУ Артем Сытник.

"Вчера было проведено задержание Насирова. Был составлен протокол о задержании... ему было объявлено о подозрении (в совершении преступления - ИФ)", - сказал А.Сытник на брифинге в пятницу в Киеве.

По словам директора НАБУ, данных о том, что Р.Насиров находился на больничном, не было.

"На рабочем месте он не появился, и его местонахождение было установлено не по документам из Фискальной службы, а оперативной работой детективов. Они установили, что Р.Насиров появился в "Феофании", состояние его здоровья якобы резко ухудшилось, детективы были направлены туда и провели процессуальные действия", - рассказал А.Сытник.

По его словам, после проверки медицинской документации о состоянии здоровья Р.Насирова, будет принято решение о доставке его в суд или в изолятор временного содержания.

"Детективы сейчас получают медицинскую документацию, которая характеризует состояние его здоровья. Соответственно эта медицинская документация будет проверена соответствующими специалистами. После того, как мы получим объективный вывод по состоянию здоровья, будет в дальнейшем принято решение о доставке его в суд или перемещение в изолятор временного содержания", - заявил он на брифинге в пятницу в Киеве.

По словам А.Сытника, следственные действия были проведены после согласования подозрения.

Он также отметил, что позиция САП, в частности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого - ходатайствовать об избрании Р.Насирову меры пресечения в виде содержания под стражей.

По словам директора НАБУ, суть обвинения заключается в том, что фирмам, бенефициаром которых является депутат Рады Александр Онищенко, на протяжении длительного промежутка времени безосновательно, вопреки требованиям закона, предоставлялись отсрочки по оплате платежей в бюджет.