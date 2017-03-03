Сотрудники антикоррупционного бюро провели задержание Главы фискальной службы Украины

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в четверг вечером объявили о подозрении в совершении преступления главе Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роману Насирову и осуществили его задержание, сообщил глава НАБУ Артем Сытник.
"Вчера было проведено задержание Насирова. Был составлен протокол о задержании... ему было объявлено о подозрении (в совершении преступления - ИФ)", - сказал А.Сытник на брифинге в пятницу в Киеве.
По словам директора НАБУ, данных о том, что Р.Насиров находился на больничном, не было.
"На рабочем месте он не появился, и его местонахождение было установлено не по документам из Фискальной службы, а оперативной работой детективов. Они установили, что Р.Насиров появился в "Феофании", состояние его здоровья якобы резко ухудшилось, детективы были направлены туда и провели процессуальные действия", - рассказал А.Сытник.
По его словам, после проверки медицинской документации о состоянии здоровья Р.Насирова, будет принято решение о доставке его в суд или в изолятор временного содержания.
"Детективы сейчас получают медицинскую документацию, которая характеризует состояние его здоровья. Соответственно эта медицинская документация будет проверена соответствующими специалистами. После того, как мы получим объективный вывод по состоянию здоровья, будет в дальнейшем принято решение о доставке его в суд или перемещение в изолятор временного содержания", - заявил он на брифинге в пятницу в Киеве.
По словам А.Сытника, следственные действия были проведены после согласования подозрения.
Он также отметил, что позиция САП, в частности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого - ходатайствовать об избрании Р.Насирову меры пресечения в виде содержания под стражей.
По словам директора НАБУ, суть обвинения заключается в том, что фирмам, бенефициаром которых является депутат Рады Александр Онищенко, на протяжении длительного промежутка времени безосновательно, вопреки требованиям закона, предоставлялись отсрочки по оплате платежей в бюджет.
Провокации Армении на линии фронта говорят о незаинтересованности Еревана в решении карабахского конфликта – постредство Азербайджана в ОБСЕ
В Азербайджане за полгода уничтожено 9 экстремистов, еще 4 арестованы - СГБ
Тема нагорно-карабахского конфликта не может не беспокоить Россию, делает много для урегулирования - спикер Госдумы
Страховщики Азербайджана в январе-феврале 2017г выписали более 2,8 тыс. полисов Green Card
Доходы Госнефтефонда Азербайджана в январе-феврале от продажи прибыльной нефти с блока АЧГ составили около $1 млрд
SOCAR-AQS завершила бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон
Американская средняя школа заработала $24 млн на IPO Snap
Гражданин Азербайджана пытался вывезти в Турцию незадекларированные $60 тыс.
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 9 человек - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»