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ТЭК 03.03.2017 15:07

SOCAR-AQS завершила бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон

ООО «SOCAR-AQS» завершило бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Скважина №30 бурится с морского основания №20. Глубина скважины составила 795 метров.

Заказчиком бурения скважины выступало производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

Запасы месторождения Западный Абшерон оцениваются в 10 млн тонн нефти.

ООО «SOCAR-AQS» создано в 2007 году между SOCAR и Absheron Drilling Company для оказания услуг по бурению и обслуживанию скважин.

В настоящее время SOCAR-AQS ведет буровые работы на мелководной части месторождения Гюнешли, месторождении Умид, Булла и Западный Абшерон.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНА, БУРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]