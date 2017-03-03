Совет ЕС продлил на год санкции против Януковича

Совет Европейского Союза на год продлил действие адресных ограничительных мер ЕС в отношении ряда граждан Украины, которых считают ответственными за растрату государственных средств.

"3 марта 2017 года Совет продлил до 6 марта 2018 года решение о заморозке счетов 15 лиц, определенных как виновные за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, вызвавшим ущерб для украинских государственных фондов. Одно лицо было удалено из списка", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Речь идет об адресных санкциях, которые запрещают въезд в государства ЕС и замораживают авуары в европейских банках лиц из "черного списка".

В санкционный список входят, в частности, бывший президент Украины Виктор Янукович и его старший сын Александр, экс-премьер-министр Николай Азаров и другие высокопоставленные чиновники, а также политики.

Санкции в отношении В.Януковича и его соратников были введены в марте 2014 г., затем дважды продлевались, в марте 2015 г. и в марте 2016 г.