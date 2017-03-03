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СНГ 03.03.2017 16:14

Совет ЕС продлил на год санкции против Януковича

Совет Европейского Союза на год продлил действие адресных ограничительных мер ЕС в отношении ряда граждан Украины, которых считают ответственными за растрату государственных средств.

"3 марта 2017 года Совет продлил до 6 марта 2018 года решение о заморозке счетов 15 лиц, определенных как виновные за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, вызвавшим ущерб для украинских государственных фондов. Одно лицо было удалено из списка", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Речь идет об адресных санкциях, которые запрещают въезд в государства ЕС и замораживают авуары в европейских банках лиц из "черного списка".

В санкционный список входят, в частности, бывший президент Украины Виктор Янукович и его старший сын Александр, экс-премьер-министр Николай Азаров и другие высокопоставленные чиновники, а также политики.

Санкции в отношении В.Януковича и его соратников были введены в марте 2014 г., затем дважды продлевались, в марте 2015 г. и в марте 2016 г.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ЯНУКОВИЧ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]