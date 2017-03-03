Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане –компания Bakcellпредставила еще один уникальный дата-продукт своим абонентам. С данного момента все абоненты Bakcell, владеющие смартфонами, - могут пользоваться бесплатным сервисом Instagram посредством специальных Instagram-пакетов. Эти пакеты доступны абонентам как предоплатных, так и для постоплатных тарифов Bakcell..
Новые Instagram-пакеты будут включать в себя основной дата пакет, позволяющий просматривать любые Интернет-страницы, и специальный бонус – бесплатный трафик для использования Instagram в объеме, равном объему основного дата пакета, который абоненты Bakcell могут использовать на своих смартфонах.
Новые Instagram-пакеты включают в себя основной дата пакет, использующийся абонентами для просмотра интернет страниц, плюс специальный бонус – бесплатный трафик для использования Instagram. Объем пакета для бесплатного использования Instagram будет равен основному объему дата пакета,.. Бесплатный Инстаграм-пакет позволит абонентам загружать фотографии, видео и просматривать новости, не тратя при этом основной объем даты, предназначенный для общего пользования Интернетом.
После полного использования основного пакета, с абонента будет взиматься 0,05 манат за каждый 1 МБ дополнительного интернета.
Новые пакеты с бонусами и кодами активации указаны в таблице, приведенной ниже:
|
Основной пакет
|
Instagram-трафик
|
Код активации
|
Стоимость (с учетом НДС)
|
1 ГБ
|
+ 1 ГБ
|
*134*11#YES
|
6 AZN/месяц
|
2 ГБ
|
+ 2 ГБ
|
*134*22#YES
|
8 AZN/месяц
|
3 ГБ
|
+ 3 ГБ
|
*134*33#YES
|
10 AZN/месяц
|
5 ГБ
|
+ 5 ГБ
|
*134*55#YES
|
12 AZN/месяц
Вышеперечисленные предложения доступны для всех пользователей смартфона с iOS, Android, Windows, Blackberry и другими вспомогательными операционными системами.
Для проверки баланса нового Instagram-пакета, нужно всего лишь набрать *134*559#YES. Абоненты Bakcell могут повторно приобрести пакет, набрав *134*555#YES, или деактивировать его посредством - *134*0#YES.
Новые Instagram-пакеты автоматически обновляются, при условии, что на балансе абонента есть достаточно средств.
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О компании Bakcell
Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.
Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям.Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/newsдля пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55
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