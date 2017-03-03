Гражданин Азербайджана пытался вывезти в Турцию незадекларированные $60 тыс.

Сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте Азербайджана предотвратили попытку незаконного вывоза за пределы республики незадекларированной валюты на $60 тыс., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«У гражданина Азербайджана, собиравшегося лететь авиарейсом Баку-Стамбул, таможенники обнаружили незадекларированные $60 тыс.», - говорится в сообщении ГТК.

Р.Бабаев