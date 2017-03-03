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Наука и образование 03.03.2017 15:33

Американская средняя школа заработала $24 млн на IPO Snap

Средняя школа в Калифорнии заработала десятки миллионов долларов благодаря удачному вложению средств в стартап Snap Inc., в четверг разместивший свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Как сообщает издание Quartz, попечительский совет школы Святого Франциска в 2012 году инвестировал $15 тыс. в Snap по совету родителя одного из учеников. В четверг школа продала две трети своей доли в компании за $24 млн.

Snap разместила свои акции на NYSE по цене $17 за бумагу. По итогам первого дня торгов котировки компании подскочили на 44%, а ее капитализация превысила $30 млрд.

Сервис Snapchat был создан в 2011 году студентами Стэмфордского университета. Приложение пользуется популярностью благодаря высокой степени анонимности - содержащие фото и видео сообщения после просмотра мгновенно удаляются не только с устройств пользователей, но и с серверов компании.

Число ежедневно активных пользователей Snapchat выросло в прошлом году на 48%, до 158 млн, и превысило количество пользователей Twitter Inc., составляющее менее 140 млн. Инвесторов привлекает тот факт, что аудитория Snapchat преимущественно состоит из активных молодых людей, которые проводят в приложении около получаса в день.

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Тэги: США, СТАРТАП, ШКОЛА, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]