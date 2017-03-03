Американская средняя школа заработала $24 млн на IPO Snap

Средняя школа в Калифорнии заработала десятки миллионов долларов благодаря удачному вложению средств в стартап Snap Inc., в четверг разместивший свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Как сообщает издание Quartz, попечительский совет школы Святого Франциска в 2012 году инвестировал $15 тыс. в Snap по совету родителя одного из учеников. В четверг школа продала две трети своей доли в компании за $24 млн.
Snap разместила свои акции на NYSE по цене $17 за бумагу. По итогам первого дня торгов котировки компании подскочили на 44%, а ее капитализация превысила $30 млрд.
Сервис Snapchat был создан в 2011 году студентами Стэмфордского университета. Приложение пользуется популярностью благодаря высокой степени анонимности - содержащие фото и видео сообщения после просмотра мгновенно удаляются не только с устройств пользователей, но и с серверов компании.
Число ежедневно активных пользователей Snapchat выросло в прошлом году на 48%, до 158 млн, и превысило количество пользователей Twitter Inc., составляющее менее 140 млн. Инвесторов привлекает тот факт, что аудитория Snapchat преимущественно состоит из активных молодых людей, которые проводят в приложении около получаса в день.
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