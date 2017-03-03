Страховщики Азербайджана в январе-феврале 2017г выписали более 2,8 тыс. полисов Green Card

Страховщики Азербайджана в феврале 2017 года выписали в январе-феврале 2,852 тыс. полисов Green Card, сборы по ним составили 200,12 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Бюро обязательного страхования (ISB).
"В феврале 2017 года страховщики выписали 1,476 тыс. полисов Green Card, премии по ним составили 108,254 тыс. манатов", - сообщили в Бюро.
Азербайджан с 1 января 2016 года включен в Юго-Восточную группу Green Card. Транзитное членство рассчитано на 10 лет. Азербайджан в Green Card представляет ISB.
Green Card - международный договор (полис) страхования автогражданской ответственности, а также соглашение о взаимном признании странами-членами Соглашения страхового полиса по страхованию ответственности владельцев средств автотранспорта.
В 1949 году на международной конференции автостраховщиков в Лондоне были приняты рекомендации Экономического и социального совета ООН и официально основан Совет Бюро со штаб-квартирой в Лондоне. В 1951 году состоялось первое официальное Собрание Совета Бюро, на котором была одобрена модель Соглашения между национальными бюро стран-участниц системы и приняты единые стандарты для «Зеленых карт». Соглашение о «Зеленой карте» вступило в силу с 1 января 1953 года. Согласно ему страховой полис по автогражданской ответственности, выданный в любой стране - члене соглашения, действителен на территории другой страны, являющейся членом этого соглашения.
Бюро по обязательному страхованию создано в рамках внедрения закона «Об обязательных видах страхования».
А.Ахундов
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