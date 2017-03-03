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Карабахский конфликт 03.03.2017 15:54

Провокации Армении на линии фронта говорят о незаинтересованности Еревана в решении карабахского конфликта – постредство Азербайджана в ОБСЕ

Предпринятая со стороны Вооруженных сил Армении провокация в зоне карабахского конфликта и проведение т.н. «референдума» на оккупированных территориях Азербайджана свидетельствуют о незаинтересованности Еревана в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, заявляет постпредство Азербайджана в ОБСЕ.

«Совершенная со стороны Вооруженных сил Армении 26 февраля провокация на линии фронта, сопровождавшаяся обстрелом позиций азербайджанской армии из тяжелой техники, не является случайностью», - отмечается в обращении Постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ в связи с возникшей напряженностью в зоне карабахского конфликта, озвученном на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Постпредство Азербайджана подчеркивает, что эти события являются составной частью проводимой руководством Армении политики, и предпринятая Ереваном провокация была направлена против предпринимаемых усилий по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

В заявлении также выражена позиция официального Баку на проведенный сепаратистским режимом Нагорно-Карабахского региона Азербайджана «референдум» на оккупированных территориях. «Несмотря на резкую критику и непризнание мировым сообществом проведенного на оккупированных территориях Азербайджана т.н. «референдума», тем не менее, руководство Армении пошло на этот нелегитимный шаг. Подобного рода провокации демонстрируют незаинтересованность Еревана в политическом разрешении конфликта», - сказано в заявлении.

Постпредство Азербайджана подчеркивает, что власти Армении несколько месяцев пытаются формировать внутри страны мнение о том, что освобожденные Азербайджаном в результате апрельских боестолкновений оккупированные территории Еревану удастся вернуть обратно.

«Необходимо прекратить такую деятельность, которая направлена на затягивание конфликта и может привести к срыву мирного процесса. Азербайджан призывает членов ОБСЕ и Минскую группу ОБСЕ оказать давление на Армению и привлечь ее к участию субстативных переговорах», - сказано в обращении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, ОБСЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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