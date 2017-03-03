Китаянка Тань Чжунъи выиграла женский ЧМ по шахматам

Китайская шахматистка Тань Чжунъи завоевала звание чемпионки мира по шахматам.

В финале прошедшего в Иране турнира она одолела представительницу Украины Анну Музычук, вырвав победу на тай-брейке - 1,5:0,5. Таким образом, Т.Чжунъи стала 16-й чемпионкой мира по шахматам.

Что касается А.Музычук, то в полуфинале она одержала победу над россиянкой Александрой Костенюк.

Сестра А.Музычук, Мария - 15-я чемпионка мира по шахматам. Она выиграла чемпионат мира в 2015 году, а через год уступила титул.