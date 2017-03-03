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Спорт 03.03.2017 16:17

Китаянка Тань Чжунъи выиграла женский ЧМ по шахматам

Китайская шахматистка Тань Чжунъи завоевала звание чемпионки мира по шахматам.

В финале прошедшего в Иране турнира она одолела представительницу Украины Анну Музычук, вырвав победу на тай-брейке - 1,5:0,5. Таким образом, Т.Чжунъи стала 16-й чемпионкой мира по шахматам.

Что касается А.Музычук, то в полуфинале она одержала победу над россиянкой Александрой Костенюк.

Сестра А.Музычук, Мария - 15-я чемпионка мира по шахматам. Она выиграла чемпионат мира в 2015 году, а через год уступила титул.

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Тэги: ИРАН, ШАХМАТЫ, ЖЕНЩИНЫ, ЧМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]