Китаянка Тань Чжунъи выиграла женский ЧМ по шахматам

Китайская шахматистка Тань Чжунъи завоевала звание чемпионки мира по шахматам.
В финале прошедшего в Иране турнира она одолела представительницу Украины Анну Музычук, вырвав победу на тай-брейке - 1,5:0,5. Таким образом, Т.Чжунъи стала 16-й чемпионкой мира по шахматам.
Что касается А.Музычук, то в полуфинале она одержала победу над россиянкой Александрой Костенюк.
Сестра А.Музычук, Мария - 15-я чемпионка мира по шахматам. Она выиграла чемпионат мира в 2015 году, а через год уступила титул.
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