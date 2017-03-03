Сын экс-президента ИААФ подозревается в получении взятки в $1,5 млн при выборе страны-хозяйки ОИ-2016 - СМИ

Бразильский бизнесмен в 2009 году перечислил $1,5 млн Папу Массат Диаку - сыну Ламина Диака, который в то время занимал пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), сообщает французское издание Le Monde.

По информации источника, сумма была переведена на счет П.М.Диака за три дня до выбора столицы летних Олимпийских игр 2016 года, 2 октября 2009 года. На выборах победила заявка от Рио-де-Жанейро, которая обошла Мадрид, Токио и Чикаго.

Л.Диак и его адвокат Хабиб Сиссе были арестованы полицией по обвинению в коррупции. 11 ноября Л.Диак оставил пост президента ИААФ, который он занимал с 1999 года.