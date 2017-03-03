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СНГ 03.03.2017 17:31

Президент Украины обещает не допустить дестабилизации в стране

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власть не позволят дестабилизировать ситуацию в стране.

"Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая "Геть". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране. Мы не позволим этого сделать, нам с такими не по дороге", - сказал П.Порошенко в пятницу в ходе посещения Харьковского тракторного завода (ХТЗ).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ПОЗИЦИЯ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]