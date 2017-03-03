Президент Украины обещает не допустить дестабилизации в стране

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власть не позволят дестабилизировать ситуацию в стране.
"Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая "Геть". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране. Мы не позволим этого сделать, нам с такими не по дороге", - сказал П.Порошенко в пятницу в ходе посещения Харьковского тракторного завода (ХТЗ).
Евросоюз не признает «референдум» в Карабахе
Около 30 военнослужащих ВС Армении погибли и получили ранения за последние дни в зоне карабахского противостояния – Минобороны Азербайджана
Азербайджанская продукция будет представлена в сети супермаркетов Lulu
Предприниматели в Азербайджане в 2016г направили более 170 обращений в Налоговый апелляционный совет
Мартен Фуркад в шестой рад подряд выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону
Китаянка Тань Чжунъи выиграла женский ЧМ по шахматам
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»