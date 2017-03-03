Президент Украины обещает не допустить дестабилизации в стране

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власть не позволят дестабилизировать ситуацию в стране.

"Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая "Геть". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране. Мы не позволим этого сделать, нам с такими не по дороге", - сказал П.Порошенко в пятницу в ходе посещения Харьковского тракторного завода (ХТЗ).