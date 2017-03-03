Власти Лондона обязали таксистов Uber сдавать экзамены по английскому языку

Лондонский суд признал правомерным требование властей Лондона требовать от водителей сервиса по заказу такси Uber в обязательном порядке сдавать экзамены на знание английского языка, сообщает Financial Times.
По мнению судьи Джона Миттинга, уровень английского у таксистов должен быть достаточным не только для того, чтобы понять, куда везти пассажиров, но и для оказания им помощи в экстренной ситуации.
От экзамена освобождаются водители, приехавшие в британскую столицу из стран, где английский является государственным языком.
По мнению Uber, около 33 тыс. ее водителей в Великобритании, или 28% всего штата, могут провалить тест на английский.
Тем не менее, другое требование организации Transport for London (TfL), управляющей общественным транспортом британской столицы, согласно которому водители Uber должны оформлять страховку на своих пассажиров, было отклонено судом.
Ранее Uber, с разной степенью успеха отстаивающая свое право на существование в различных странах мира под натиском критики со стороны традиционных такси, уже выиграла суд против TfL, отстояв право использовать смартфоны для расчета стоимости поездок вместо специализированного оборудования.
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