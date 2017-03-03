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Регион 03.03.2017 17:18

Грузинский президент выступил против резких шагов в отношении "Рустави 2"

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призывает все стороны не делать резких шагов в отношении телекомпании "Рустави 2", в которой накануне по решению Большой палаты Верховного суда сменился владелец.

"Исходя из важности политической темы, хочу призвать все стороны, до решения Конституционного суда Грузии и Страсбургского суда по правам человека не делать резких шагов в отношении телекомпании "Рустави 2", - сказал в пятницу на специальном брифинге Г.Маргвелашвили.

Он отметил, что процесс по делу "Рустави 2" с самого начала в результате вмешательства политиков стал политизированным.

"Не касаясь судебной тяжбы между владельцами, хочу сказать общественности, что "Рустави 2" не является простым бизнесом, она представляет собой важную составляющую часть нашей общественно-политической жизни. "Рустави 2" является средством выражения критической мысли, без которой развитие демократического общества невозможно", - заявил Г.Маргвелашвилди.

По его словам, в течение последних двух лет практически на всех его международных встречах присутствовала тема "Рустави 2" в контексте свободы СМИ в Грузии.

Накануне Большая палата Верховного суда Грузии приняла решение о возвращении всех акций и имущества "Рустави 2" ее бывшему владельцу К.Халваши, который в 2006 году под давлением тогдашних властей продал компанию за бесценок.

К.Халваши сообщил, что надеется в ближайшее время привести в телекомпанию свой менеджмент, но без применения силовых методов. "Это произойдет не сегодня и не завтра. Не будет и каких-либо силовых шагов. Журналисты, которые хотят остаться - останутся, кто хочет уйти - уйдут", - сказал он.

Бывшие владельцы телекомпании "Рустави 2", братья Караманашвили заявили, что намерены опротестовать решение Большой палаты Верховного суда Грузии в Конституционном суде и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее представители действующих властей Грузии не раз заявляли, что фактическим владельцем "Рустави 2" является М.Саакашвили, а ее уже бывшие владельцы братья Караманашвили, проживающие за границей, всего лишь его подставные лица.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕЛЕКАНАЛ


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