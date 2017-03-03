Страховщики в Азербайджане в феврале сократили премии по ОСАГО на 19%

Страховые компании в Азербайджане, являющиеся членами Бюро по обязательному страхованию (ISB), в феврале 2017 года получили премий по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) на сумму более 5 млн манатов, отмечается в сообщении Бюро.
"Страховщики в Азербайджане в феврале 2017 года заключили 64,123 тыс. электронных договоров по ОСАГО, в рамках которых получили 5млн 88,7 тыс. манатов премий. По сравнению с февралем прошлого года премии страховщиков по ОСАГО сократились на 18,9%, количество заключенных договоров - на 15,2%", - отмечает Бюро.
Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 16 декабря 2011 года началась продажа полисов по ОСАГО по новым тарифам и условиям.
В частности, установлен базовый тариф в размере 50 манатов и применяется он в отношении автотранспортных средств с объемом двигателя до 1500 куб. сантиметров. По мере увеличения объема двигателя применяются коэффициенты от 1,5 до 5. Для автотранспортных средств объемом двигателя более 5 тыс. куб. см. применяется коэффициент 5, т.е. страховой тариф составляет 250 манатов.
Для автобусов и микроавтобусов, занимающихся перевозкой пассажиров, с числом посадочных мест от 9 до 16 применяется коэффициент 3 к базовому тарифу, более 16 посадочных мест - коэффициент 4.
Для грузовых автомобилей коэффициент составляет от 3 до 5 в зависимости от максимальной грузоподъемности.
Для мотоциклов, тракторов и прочей сельскохозяйственной техники коэффициент составляет 1.
По ОСАГО страховая сумма при ущербе, нанесенная имуществу составляет 5 тыс. манатов, страховая суммы по ущербу, нанесенному здоровью, на одного человека составляет 5 тыс. манатов, общий лимит по одному страховому случаю - 50 тыс. манатов. Таким образом, максимальная сумма страхового покрытия по ОСАГО может составить 55 тыс. манатов.
В 2016 году премии страховщиков по ОСАГО составили 79,8 млн манатов.
ISB создано в рамках внедрения закона "Об обязательных видах страхования". Членами Бюро являются 17 страховых компаний, из них 14 имеют право предоставлять услуги по ОСАГО.
А.Ахундов
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