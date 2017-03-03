Сообщение о бомбе, заложенной в мэрии германского города Гаггенау, оказалось ложным

Полицейские не обнаружили никаких подозрительных предметов в мэрии германского города Гаггенау (федеральная земля Баден-Вюртемберг), из которой ранее в пятницу была проведена эвакуация из-за угрозы взрыва бомбы, сообщил журналистам представитель городских властей Дитер Шпаннагель.
"Сегодня по телефону поступило угрожающее сообщение о бомбе. Звонивший сказал, что мотивом такого поступка послужила отмена встречи с министром юстиции Турции Бекиром Боздагом", - сказал Д.Шпаннагель.
Обследование здания мэрии продолжалось три часа, в результате полицейские выяснили, что тревога оказалась ложной.
Ранее в пятницу бургомистр Гаггенау Михаэль Пфайффер высказал мнение, что "существует прямая связь (между отменой мероприятия и угрозой - ИФ)".
Официальной причиной отмены выступления Б.Боздага стало отсутствие необходимых парковочных мест в этом районе города.
В ответ Б.Боздаг отменил визит в ФРГ. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил власти ФРГ в "политике двойных стандартов".
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