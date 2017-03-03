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СНГ 03.03.2017 17:49

НАТО необходимо выработать всеобъемлющую стратегию для сдерживания России - замкомандующего силами альянса в Европе

НАТО нуждается в полноформатной стратегии для того, чтобы парировать исходящие от России угрозы, заявил в интервью телерадиокорпорации Би-би-си заместитель командующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Эдриан Брэдшоу.

По его словам, использование Россией методов "гибридной войны" требует от руководства альянса "гибридных мер сдерживания" - экономических, политических, дипломатических так же, как и военных.

Генерал уточнил, что российская военная активность в сочетании с пропагандой и вмешательством в выборы в странах Запада представляют угрозу для НАТО и должны получить ответ со стороны альянса.

При этом он охарактеризовал риск непосредственной военной конфронтации между НАТО и Россией как низкий.

"Существует очень небольшой риск, но поскольку последствия могли быть катастрофическими, мы вынуждены в полной мере иметь дело с такими рисками", - подчеркнул Э.Брэдшоу.

Он также возложил ответственность за рост подобных рисков на Россию, заявив, что российское руководство желает использовать "все рычаги государства" для достижения своих целей.

Э.Брэдшоу также призвал быть готовым к "некоторым провокациям" в связи с прибытием британских военнослужащих в восточную Европу и в страны Балтии.

Он также призвал Запад создать альтернативу российским телеканалам для русскоговорящего населения стран Балтии.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, СДЕРЖИВАНИЕ, СТРАТЕГИЯ


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