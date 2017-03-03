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Дальнее зарубежье 03.03.2017 18:04

В Европарламенте хотят наказать польского политика за высказывания против прав женщин

Руководство Европейского парламента рассматривает обвинения в адрес польского политика Януша Корвина-Микке после его высказываний против равной оплаты труда для женщин, сообщил в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

В ходе одного из собраний Европарламента Я.Корвин-Микке заявил, что женщины должны зарабатывать меньше мужчин "потому что они меньше, слабее и глупее".

Такое заявление вызвало бурную реакцию со стороны демократов и социалистов, которые обвинили польского политика в нарушении регламента и призвали председателя парламента Антонио Тайяни наказать Я.Корвина-Микке за такие "постыдные" комментарии.

Представительница Социалистической партии Испании Ираче Грасиа-Перес, которая находилась в зале парламента, в ответ на заявление польского коллеги поднялась с места и заявила, что будет защищать европейских женщин от таких мужчин как он.

В сообщении Би-би-си отмечается, что руководство парламента уже временно отстраняло Я.Корвина-Микке от заседаний в прошлом, в том числе за изображение "гитлеровского приветствия" в 2015 году.

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Тэги: ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ПОЛЬША, ЖЕНЩИНЫ, ЗАЯВЛЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]