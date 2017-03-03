ЕС не перестает напоминать США о своей твердой позиции по решению ближневосточного конфликта - источник

Совет ЕС по иностранным делам 6 марта рассмотрит в очередной раз ситуацию на Ближнем Востоке в свете развития последних событий, сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

"В частности, в связи с контактами госпожи (высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики - ИФ) Могерини с американской администрацией. Вы знаете, что американский вице-президент побывал в Брюсселе. Поговорим и об этом. Это будет возможность для государств-членов подтвердить наши обязательства в отношении нашей консолидированной позиции: предлагаемое нами решение через сосуществование двух государств (Израиля и Палестины - ИФ), нашу позицию по Иерусалиму. И обсудим также начавшуюся подготовку Совета ассоциации с Израилем", - сказал собеседник СМИ.

Отвечая на вопрос о расхождениях во взглядах на ближневосточный процесс между ЕС и США, функционер ЕС отметил: "В Соединенных Штатах политические ориентации сейчас в стадии пересмотра. Мы имели возможность выслушать вице-президента (США) здесь и "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности. Мы могли по случаю этих событий, а также встреч в Вашингтоне напомнить нашу позицию о решении путем сосуществования двух государств".

Источник заверил, что ЕС тверд в своих обязательствах по выполнению соответствующей резолюции СБ ООН, по вопросу о местонахождении посольств и по Иерусалиму.

"По вопросу Иерусалима госпожа Могерини высказывалась очень ясно в своих выступлениях в прессе, и она напомнила, что представительство союза останется в Тель-Авиве", - добавил собеседник журналистов.

По его словам, в Евросоюзе понимают чувствительность всех этих вопросов для арабского мира.

Чиновник пояснил, что заключение Совета ЕС по этому пункту повестки дня не предусмотрено, потому что параметры позиции Евросоюза по Ближнему Востоку определены уже давно.

"На всех уровнях, в том числе на уровне высших должностных лиц, мы продолжим каждый раз, когда это будет возможно, напоминать о нашей позиции. Государства-члены делают то же самое. И это причина, по которой этот пункт внесен в повестку дня совета. Мы продолжаем повторять это без устали каждый раз. Символично уже то, что такой вопрос стоит в повестке дня третий раз подряд", - отметил высокопоставленный функционер ЕС.

Как сообщалось, 20 февраля вице-президент США Майк Пенс провел встречи с председателем Европейского Совета Дональдом Туском, главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини. Кроме того, вице-президент США провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.