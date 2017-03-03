Прокачка азербайджанской нефти по БТД в январе-феврале сократилась на 6%

Объем прокачки азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-феврале 2017 года составил 4 млн 401,899 тыс. тонн, что на 6,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР).

"В феврале 2017 года по данному нефтепроводу было прокачано 1 млн 989,636 тыс. тонн нефти .В целом с момента ввода трубопровода в эксплуатацию (4 июня 2006 года – ИФ) по 1 марта 2017 года объем прокачки составил 325 млн 939,961 тыс. тонн нефти», - сообщили в SOCAR.

Помимо этого, по нефтепроводу БТД в феврале 2017 года транспортировано 571,86 тыс. тонн туркменской нефти.

По уточненным данным, в январе-феврале 2017 года из нефтяного терминала Джейхан отгружено 4 млн 131,722 тыс. тонн азербайджанской нефти, в том числе в феврале – 2 млн 82,936 тыс. тонн. В целом с момента ввода нефтепровода БТД в эксплуатацию из терминала Джейхан отгружено 323 млн 966,321 тыс. тонн азербайджанской нефти.

В 2016 году по трубопроводу БТД было транспортировано 28 млн 862,673 тыс. тонн азербайджанской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане – 443 км, Грузии – 249 км, Турции – 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); CIECO (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Н.Аббасова