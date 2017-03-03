В Госдуме позитивно восприняли планы уменьшить финансирование Вашингтоном военной помощи Украине

Прозвучавшее в США предложение сократить вдвое выделяемую на военную помощь Украине сумму - это положительный фактор, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников.

"Это позитивный фактор, тем более, на фоне того, что происходит на Украине", - сказал Л.Калашников журналистам в пятницу.

Он отметил при этом, что "ранее речь шла о том, что США перейдут к поставкам летального оружия на Украину, вместо этого они сократили даже нелетальное".

Глава комитета добавил, что, насколько ему известно, в те 150 млн долларов, которые планируется выделить Украине, входят расходы на "защитное вооружение и разведывательное оборудование".

Ранее сообщалось, что комитет нижней палаты Конгресса США по ассигнованиям предложил выделить $150 млн на военную помощь Украине в 2017 году. Эта сумма вдвое меньше предусмотренной проектом бюджета, принятого в США в декабре прошлого года. Тогда на поддержку Киева было заложено $350 млн.

Прежде чем законопроект вступит в силу, его должны одобрить Конгресс и подписать президент.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп планирует увеличить расходы страны на оборону в 2018 финансовом году, сократив финансирование программ помощи зарубежным странам, а также Госдепартамента.