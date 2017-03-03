Курс манат/доллар на 6 марта - 1,7548 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 марта сохранил на уровне 1,7548 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Н.Аббасова
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