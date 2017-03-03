Совет ЕЭК утвердил повестку бишкекского заседания Евразийского межправсовета

Члены Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердили повестку предстоящего во вторник, 7 марта, в Бишкеке заседания Евразийского межправительственного совета, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе правительства Киргизии.

Заседание Совета ЕЭК на уровне вице-премьеров стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прошло в Москве, председательствовал на встрече вице-премьер Киргизии Олег Панкратов.

О.Панкратов отметил, что встреча прошла в конструктивном русле и в ходе обсуждения приняты решения по ряду важных вопросов.

"Сегодня был обсужден самый широкий спектр вопросов, касающихся евразийской интеграции. Решение этих вопросов положительно скажется на углублении и ускорении интеграционных процессов государств-членов Евразийского экономического союза в торгово-экономической сфере", - сказал вице-премьер Киргизии.

В заседании Совета ЕЭК приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана и России, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, члены Коллегии (министры) ЕЭК.

В 2017 году, согласно Договору о ЕАЭС, председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии перешло от Казахстана к Киргизии. Ежегодная плановая ротация проводится в порядке русского алфавита.