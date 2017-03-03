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СНГ 03.03.2017 18:47

Совет ЕЭК утвердил повестку бишкекского заседания Евразийского межправсовета

Члены Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердили повестку предстоящего во вторник, 7 марта, в Бишкеке заседания Евразийского межправительственного совета, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе правительства Киргизии.

Заседание Совета ЕЭК на уровне вице-премьеров стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прошло в Москве, председательствовал на встрече вице-премьер Киргизии Олег Панкратов.

О.Панкратов отметил, что встреча прошла в конструктивном русле и в ходе обсуждения приняты решения по ряду важных вопросов.

"Сегодня был обсужден самый широкий спектр вопросов, касающихся евразийской интеграции. Решение этих вопросов положительно скажется на углублении и ускорении интеграционных процессов государств-членов Евразийского экономического союза в торгово-экономической сфере", - сказал вице-премьер Киргизии.

В заседании Совета ЕЭК приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана и России, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, члены Коллегии (министры) ЕЭК.

В 2017 году, согласно Договору о ЕАЭС, председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии перешло от Казахстана к Киргизии. Ежегодная плановая ротация проводится в порядке русского алфавита.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЕАЭС, МЕЖПРАВСОВЕТ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]