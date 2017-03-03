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Бизнес и законодательство 03.03.2017 17:14

Предприниматели в Азербайджане в 2016г направили более 170 обращений в Налоговый апелляционный совет

В Налоговый апелляционный совет Минналогов Азербайджана в 2016 году поступило 171 обращение, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.

«В 2016 году в Совет поступило 171 обращение от налогоплательщиков», - отметили в министерстве.

При этом 61 обращение было связано с итогами камеральных проверок, 42 – с результатами выездных проверок, 28 – с итогами оперативного налогового надзора, остальные – с другими вопросами.

В отчетном периоде Совет полностью удовлетворил 64 обращения, частично – 23 обращения.

Министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов в сентябре 2010 года утвердил новый состав Налогового апелляционного совета. В обязанности Совета входит улучшение процесса рассмотрения жалоб налогоплательщиков, обеспечения всесторонней защиты налогоплательщиков, досудебного рассмотрения жалоб и претензий. В 2015 году совет рассмотрел 54 обращения.

А.Ахундов

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Тэги: НАЛОГИ, АПЕЛЛЯЦИЯ, ОБРАЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]