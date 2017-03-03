Председатель Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили обвиняет учредителя коалиции "Грузинская мечта", экс-премьера страны, миллиардера Бидзину Иванишвили в том, что Большая палата Верховного суда решила вернуть телекомпанию "Рустави 2" ее бывшему владельцу, и призывает всех "демонтировать его режим".

По его словам, это касается не только телекомпании "Рустави 2". "На весах стоит вопрос - мы осуществим демонтаж режима Иванишвили, или Иванишвили осуществит демонтаж Грузии. Мы должны демонтировать эту власть. Это будет и есть наша историческая обязанность и задача", - сказал лидер лейбористов на брифинге в пятницу.

При этом он подчеркнул, что вся Грузия, каждый ее гражданин должны стать "субъектами противостояния и неповиновения, и это противостояние должно перерасти в массовое протестное движение, в результате чего правительство уйдет домой или в тюрьму, и будут проведены новые глобальные парламентские выборы".

"Мы обращаемся к Европейскому суду в Страсбурге - остановить политическое и недостойное решение, принятое вчера Верховным судом Грузии, обращаемся к конгрессу США и Совету Европы заморозить криминальные кровавые счета Иванишвили в банках своих стран и сделать это как можно быстро. Мы обращаемся к Гаагскому трибуналу ускорить рассмотрение представленной нами (Лейбористской партией - ИФ) апелляции и процесс привлечения этого страшного преступника к ответственности", - заявил Ш.Нателашвили.

Лидер лейбористов сообщил, что его партия разрабатывает конкретную стратегию действий, о которых общественность скоро будет проинформирована.

Несмотря на уход Б.Иванишвили из политики, оппозиция утверждает, что он остается неформальным лидером страны и продолжает править Грузией, но уже из-за кулис, и именно с ним связывает решение суда по вопросу оппозиционного телеканала "Рустави 2".

2 марта Большая палата Верховного суда Грузии приняла решение о возвращении всех акций и имущества "Рустави 2" ее бывшему владельцу Кибару Халваши, который в 2006 году под давлением тогдашних властей продал компанию за бесценок.

Ранее представители действующих властей Грузии не раз заявляли, что фактическим владельцем "Рустави 2" является М.Саакашвили, а ее уже бывшие владельцы братья Караманашвили, проживающие за границей, всего лишь его подставные лица.