Пациенты с признаками поражения химическими отравляющими веществами поступили в госпиталь близ Мосула - Красный Крест

В госпиталь близ иракского города Мосула доставлены пациенты с признаками поражения от отравляющих веществ, сообщил в пятницу региональный директор Международного Комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.

"В госпиталь Рожава рядом с Мосулом поступили семь пациентов с клиническими симптомами, схожими с теми, которые получают от применения химических отравляющих веществ", - написал Р.Мардини в своем микроблоге в Твиттере.

"Мы глубоко озабочены тем, что наши коллеги из МККК наблюдают. Они на месте, оказывают всестороннюю поддержку местным медицинским бригадам",- отметил региональный директор.

С осени прошлого года иракская армия при поддержке курдских ополченцев проводит операцию по освобождению Мосула - второго по величине города Ирака, от боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).

Иракская армия установила контроль над восточной частью Мосула и сейчас ведет бои с ИГИЛ за западную часть города.