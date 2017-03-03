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Дальнее зарубежье 03.03.2017 17:22

В отеле Трампа в Нью-Йорке вспыхнул пожар, есть пострадавший

В Международной гостинице и башне Трампа (Trump International hotel and Tower) , расположенной в Манхэттене (Нью-Йорк), рано утром в пятницу на 47-м этаже начался пожар, который вскоре был локализован, сообщает в пятницу американский телеканал Си-Би-Эс.

Один человек пострадал от отравления дымом.

Здание было частично эвакуировано, однако уже примерно через час распространение огня было остановлено.

По данным менеджмента отеля, причиной возгорания стали технические неполадки в одном из номеров, где шел ремонт.

Этот отель является частью сети Trump Hotel Collection, владельцем которой является президент США Дональд Трамп.

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Тэги: США, ТРАМП, ОТЕЛЬ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]