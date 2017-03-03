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Бизнес и законодательство 03.03.2017 17:37

Азербайджанская продукция будет представлена в сети супермаркетов Lulu

Азербайджанская продукция будет продаваться через сеть супермаркетов Lulu в Азии, отмечается в сообщении министерства экономики.

"Соответствующая договоренность была достигнута на встрече азербайджанских компаний с руководством сети Lulu на выставке Gulfood 2017 в Дубае", - отмечается в сообщении.

Сеть Lulu включает в себя 138 магазинов и действует в ОАЭ, Омане, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Египте, Саудовской Аравии, Малайзии, Индонезии и Индии.

А.Ахундов

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Тэги: ПРОДУКЦИЯ, СУПЕРМАРКЕТ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]