Азербайджанская продукция будет представлена в сети супермаркетов Lulu

Азербайджанская продукция будет продаваться через сеть супермаркетов Lulu в Азии, отмечается в сообщении министерства экономики.

"Соответствующая договоренность была достигнута на встрече азербайджанских компаний с руководством сети Lulu на выставке Gulfood 2017 в Дубае", - отмечается в сообщении.

Сеть Lulu включает в себя 138 магазинов и действует в ОАЭ, Омане, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Египте, Саудовской Аравии, Малайзии, Индонезии и Индии.

А.Ахундов