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Внешняя политика 03.03.2017 18:04

Глава МИД Азербайджана совершит официальный визит в Россию

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершит 5-7 марта официальный визит в Россию, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«В рамках визита предусмотрены встречи министра Эльмара Мамедъярова с его российским коллегой Сергеем Лавровым и другими официальными лицами российского государства», - говорится в сообщении.

Глава МИД Азербайджана также примет участие в открытии выставки по случаю установления азербайджано-российских дипломатических отношений. Программой визита запланировано выступление Э.Мамедъярова в Дипломатической академии МИД РФ и участие в других мероприятиях.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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