Глава МИД Азербайджана совершит официальный визит в Россию

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершит 5-7 марта официальный визит в Россию, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«В рамках визита предусмотрены встречи министра Эльмара Мамедъярова с его российским коллегой Сергеем Лавровым и другими официальными лицами российского государства», - говорится в сообщении.

Глава МИД Азербайджана также примет участие в открытии выставки по случаю установления азербайджано-российских дипломатических отношений. Программой визита запланировано выступление Э.Мамедъярова в Дипломатической академии МИД РФ и участие в других мероприятиях.

Р.Бабаев