В отеле Трампа в Нью-Йорке вспыхнул пожар, есть пострадавший

В Международной гостинице и башне Трампа (Trump International hotel and Tower) , расположенной в Манхэттене (Нью-Йорк), рано утром в пятницу на 47-м этаже начался пожар, который вскоре был локализован, сообщает в пятницу американский телеканал Си-Би-Эс.
Один человек пострадал от отравления дымом.
Здание было частично эвакуировано, однако уже примерно через час распространение огня было остановлено.
По данным менеджмента отеля, причиной возгорания стали технические неполадки в одном из номеров, где шел ремонт.
Этот отель является частью сети Trump Hotel Collection, владельцем которой является президент США Дональд Трамп.
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