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СНГ 03.03.2017 19:53

Бывший топ-менеджер "Аэрофлота" Глушков признан виновным в хищении $122 млн - решение суда

Савеловский суд Москвы признал виновным бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова по делу о хищении свыше $122 млн у авиакомпании в 1990-х годах.

"Признать подсудимого виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - огласила решение судья.

Прокурор попросил суд заочно приговорить Н.Глушкова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей .

Кроме того, гособвинение просило удовлетворить гражданский иск "Аэрофлота" и взыскать солидарно с Н.Глушкова и ныне покойного опального олигарха Бориса Березовского $122 млн. В свою очередь защита Н.Глушкова настаивала на недоказанности вины своего клиента.

Н.Глушков в данный момент скрывается в Великобритании. Гособвинение полагает, что с ноября 1995 года подсудимый и Б.Березовский объединились для хищения денег у компании "Аэрофлот". Для этого была создана группа компаний "Forus". При этом, по версии следствия, Б.Березовский был руководителем преступного сообщества и добился от тогдашнего гендиректора "Аэрофлота Евгения Шапошникова назначения Александра Красненкера и Н.Глушкова его заместителями для последующего хищение средств.

"Глушков, преследуя корыстные интересы, в 1996 году навязал Шапошникову группу компаний "Forus", при этом скрыв от Шапошникова, что он и Березовский является совладельцем компании. Глушков и Красненкер, пользуясь своим положением, направили в авиакомпании SAS, KLM, JAL, British airways письмо с требованием осуществлять платёж напрямую в компанию "Forus" по роялти, которые платили иностранные авиаперевозчики за пролет над российской территорией", - заявил ранее прокурор.

По его словам, общая сумма ущерба в период с ноября 1996 по сентябрь 1999 составляет почти $400 млн, что составляет в рублях без учёта инфляции более 3 млрд рублей. "В результате мошеннических действий были похищены средства на сумму 123 млн долларов, или более 771 млн рублей", - отметил гособвинитель.

К настоящему моменту А.Красненкера и Б.Березовского уже нет в живых.

Со своей стороны представитель "Аэрофлота" напомнил "Интерфаксу", что "в 2010 году Аэрофлот был признан потерпевшим в результате совершения мошеннических действий в особо крупном размере".

В настоящее время "Аэрофлот" вовлечен в гражданские процессы в Лондоне по искам против г-на Глушкова и других соответчиков о возмещении убытков, понесенных в результате упомянутых мошеннических действий", - рассказал собеседник агентства.

"Указанные гражданские дела рассматриваются в Лондоне, а также ведется отдельное судебное разбирательство против г-на Глушкова в России, в рамках которого "Аэрофлот" заявил исковые требования в размере $122 млн плюс проценты", - пояснил представитель компании.

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Тэги: РОССИЯ, "АЭРОФЛОТ", ХИЩЕНИЕ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]