Имам московской мечети, подозреваемый в оправдании терроризма, ознакомился с материалами дела - адвокат

Имам московской мечети "Ярдям" Махмуд Велитов, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма, завершил ознакомление с материалами дела, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Дагир Хасавов.
"Мы с моим доверителем завершили сегодня ознакомление с материалами уголовного дела", - сказал Д.Хасавов в пятницу.
М.Велитов обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч.1 ст.205.2 УК РФ). Максимальная санкция по данной статье составляет пять лет лишения свободы.
По версии следствия, 23 сентября 2013 года М.Велитов, являясь председателем Совета и одновременно имамом религиозной организации, во время молитв в мечети на улице Хачатуряна произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена на территории РФ). Свою вину М.Велитов не признает.
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