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СНГ 03.03.2017 20:06

Имам московской мечети, подозреваемый в оправдании терроризма, ознакомился с материалами дела - адвокат

Имам московской мечети "Ярдям" Махмуд Велитов, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма, завершил ознакомление с материалами дела, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Дагир Хасавов.

"Мы с моим доверителем завершили сегодня ознакомление с материалами уголовного дела", - сказал Д.Хасавов в пятницу.

М.Велитов обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч.1 ст.205.2 УК РФ). Максимальная санкция по данной статье составляет пять лет лишения свободы.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года М.Велитов, являясь председателем Совета и одновременно имамом религиозной организации, во время молитв в мечети на улице Хачатуряна произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена на территории РФ). Свою вину М.Велитов не признает.

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Тэги: МОСКВА, ИМАМ, ТЕРРОРИЗМ, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]