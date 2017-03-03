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Спорт 03.03.2017 20:23

Мартен Фуркад в шестой рад подряд выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира в сезоне-2016/17.

Этого достижения он добился в ходе седьмого этапа Кубка мира, проходящего в корейском Пхенчхане. После спринтерской гонки, в которой он занял третье место, в активе М.Фуркада стало 1068 очков. Он стал недосягаемым до ближайшего преследователя, которым является россиянин Антон Шипулин. Российский спортсмен (стал 23-м в спринте) к настоящему моменту набрал 708 баллов.

Третье место занимает немец Симон Шемпп - 673 очка.

Таким образом, М.Фуркад выиграл общий зачет Кубка мира в шестой раз подряд.

Ранее сообщалось, что француз может пропустить оставшиеся этапы Кубка мира в случае досрочной победы.

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Тэги: МИР, БИАТЛОН, ФУРКАД, ПОБЕДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]