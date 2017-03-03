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Трамп постоянно смотрит Си-Эн-Эн, несмотря на его постоянную критику, утверждает глава телеканала

Президент США Дональд Трамп в свободное от работы время часто смотрит американский телеканал Си-Эн-Эн, считает глава телеканала Джефф Цукер.

"Он смотрит (телеканал Си-эн-эн - ИФ) днями и ночами", - заявил он в интервью радиостанции NPR.

При этом он подчеркнул, что на публике Д.Трамп критикует содержание программ, которые транслируются на телеканале.

"Он заявляет, что Си-Эн-Эн смотреть невозможно, однако он это знает лишь потому, что постоянно смотрит наш телеканал", - добавил Дж.Цукер.

Ранее Д.Трамп неоднократно обвинял Си-Эн-Эн в том, что их информация не соответствует действительности, заявляя, что телеканал распространяет "фейковые новости".

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕЛЕКАНАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]