Трамп постоянно смотрит Си-Эн-Эн, несмотря на его постоянную критику, утверждает глава телеканала

Президент США Дональд Трамп в свободное от работы время часто смотрит американский телеканал Си-Эн-Эн, считает глава телеканала Джефф Цукер.

"Он смотрит (телеканал Си-эн-эн - ИФ) днями и ночами", - заявил он в интервью радиостанции NPR.

При этом он подчеркнул, что на публике Д.Трамп критикует содержание программ, которые транслируются на телеканале.

"Он заявляет, что Си-Эн-Эн смотреть невозможно, однако он это знает лишь потому, что постоянно смотрит наш телеканал", - добавил Дж.Цукер.

Ранее Д.Трамп неоднократно обвинял Си-Эн-Эн в том, что их информация не соответствует действительности, заявляя, что телеканал распространяет "фейковые новости".