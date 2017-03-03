Две бомбы обезврежены в дагестанском Дербенте

Взрывотехники ФСБ в салоне автомобиля в Дербенте (Дагестан) накануне обнаружили два самодельных взрывных устройства (СВУ), их уничтожили, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель Национального антитеррористического комитета в республике.
"Сотрудниками республиканских подразделений ФСБ и МВД России во дворе многоэтажного жилого дома на улице Оскара в городе Дербенте был обнаружен автомобиль с двумя самодельными бомбами и автоматом Калашникова внутри. Машина принадлежала боевику из так называемой "южной" бандгруппы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, взрывотехники ФСБ вывезли взрывные устройства за город в специальном контейнере и подорвали. Их общая мощность составила около 700 граммов в тротиловом эквиваленте, отметил собеседник агентства.
Он добавил, что жертв и пострадавших при обезвреживании СВУ нет.
Ранее со ссылкой на источник в силовых структурах сообщалось, что в четверг силовики в Дербенте недалеко от школы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили автомобиль с взрывчаткой и автоматом Калашникова.
Евросоюз не признает «референдум» в Карабахе
Около 30 военнослужащих ВС Армении погибли и получили ранения за последние дни в зоне карабахского противостояния – Минобороны Азербайджана
Азербайджанская продукция будет представлена в сети супермаркетов Lulu
Предприниматели в Азербайджане в 2016г направили более 170 обращений в Налоговый апелляционный совет
Мартен Фуркад в шестой рад подряд выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону
Китаянка Тань Чжунъи выиграла женский ЧМ по шахматам
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»