Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.846 RUR   0.0299 GBR   2.1527 TRY   0.4708

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.83 Brent   56.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 6 Мар 7 Мар 11°

СНГ 03.03.2017 20:57

Две бомбы обезврежены в дагестанском Дербенте

Взрывотехники ФСБ в салоне автомобиля в Дербенте (Дагестан) накануне обнаружили два самодельных взрывных устройства (СВУ), их уничтожили, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель Национального антитеррористического комитета в республике.

"Сотрудниками республиканских подразделений ФСБ и МВД России во дворе многоэтажного жилого дома на улице Оскара в городе Дербенте был обнаружен автомобиль с двумя самодельными бомбами и автоматом Калашникова внутри. Машина принадлежала боевику из так называемой "южной" бандгруппы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, взрывотехники ФСБ вывезли взрывные устройства за город в специальном контейнере и подорвали. Их общая мощность составила около 700 граммов в тротиловом эквиваленте, отметил собеседник агентства.

Он добавил, что жертв и пострадавших при обезвреживании СВУ нет.

Ранее со ссылкой на источник в силовых структурах сообщалось, что в четверг силовики в Дербенте недалеко от школы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили автомобиль с взрывчаткой и автоматом Калашникова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, БОМБЫ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


Похожие новости


Транснефть видит риски прекращения транзита нефти через Махачкалу и уход в Азербайджан и Грузию Четыре человека стали жертвами ДТП в Дагестане Около 900 жителей Дагестана воюют в Сирии на стороне ИГИЛ - МВД республики Автомобиль опрокинулся в обрыв в Дагестане, погибли двое полицейских Глава Дагестана назвал "сигналами из прошлого" уголовные дела против местных чиновников Глава Дагестана предложил создать в республике институт антикоррупционных комиссаров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]