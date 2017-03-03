В МККК заявили о решительном осуждении применения химоружия под Мосулом

Международный Комитет Красного Креста (МККК) решительным образом осуждает применение химического оружия в ходе боевых действий в районе иракского города Мосула, говорится в распространенном в пятницу заявлении гуманитарной организации.

"За последние два дня в больницу поступили пять детей и две женщины с симптомами, указывающими на то, что они подверглись воздействию отравляющего вещества кожно-нарывного действия", - сообщил глава управления МККК по оперативной деятельности на Ближнем Востоке Роберт Мардини.

"Применение химического оружия категорически запрещается нормами международного гуманитарного права. Мы крайне встревожены тем, что увидели наши коллеги, и мы решительно осуждаем применение химического оружия, где бы и кем бы оно ни применялось", - указывается в документе.

В нем говорится, что у пациентов, поступивших в больницу "Рожава", наблюдаются такие симптомы, как волдыри, покраснение глаз, раздражение кожи, рвота, кашель.

Медицинские бригады МККК, работающие в больницах в районе Мосула, обучают персонал тому, как проводить санитарную обработку и осуществлять лечение пациентов, подвергшихся воздействию химического оружия.

Сотрудники МККК работают в тесном взаимодействии с соответствующими органами здравоохранения и представителями Всемирной организации здравоохранения в целях обеспечения готовности к приему новых пациентов с аналогичными симптомами, сообщает МККК.