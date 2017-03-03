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Карабахский конфликт 03.03.2017 20:00

Евросоюз не признает «референдум» в Карабахе

Европейский Союз не признает итоги так называемого «конституционного референдума», проведенного 20 февраля сепаратистским режимом Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД Азербайджана.

«На заседании Постоянного Совета ОБСЕ с заявлением о непризнании т.н. «референдума», проведенного 20 февраля на оккупированных территориях Азербайджана», выступил Европейский Союз, заявив о незаконности «референдума», - сообщили агентству.

В заявлении отмечено, что «Европейский Союз не признает проведенный 20 февраля в Нагорном Карабахе т.н. «конституционный референдум».

«Евросоюз также не признает правовые и конституционные рамки проведенного «референдума». Результаты «референдума» не могут никак повлиять на статус Нагорного Карабаха и на переговорный процесс (по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта – Иф-АЗ). Европейский Союз еще раз заявляет о поддержке усилий сопредседателей Минской группы в направлении мирного решения конфликта», - сказано в заявлении ЕС.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, «РЕФЕРЕНДУМ», ЕВРОСОЮЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]