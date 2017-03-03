Евросоюз не признает «референдум» в Карабахе

Европейский Союз не признает итоги так называемого «конституционного референдума», проведенного 20 февраля сепаратистским режимом Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД Азербайджана.

«На заседании Постоянного Совета ОБСЕ с заявлением о непризнании т.н. «референдума», проведенного 20 февраля на оккупированных территориях Азербайджана», выступил Европейский Союз, заявив о незаконности «референдума», - сообщили агентству.

В заявлении отмечено, что «Европейский Союз не признает проведенный 20 февраля в Нагорном Карабахе т.н. «конституционный референдум».

«Евросоюз также не признает правовые и конституционные рамки проведенного «референдума». Результаты «референдума» не могут никак повлиять на статус Нагорного Карабаха и на переговорный процесс (по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта – Иф-АЗ). Европейский Союз еще раз заявляет о поддержке усилий сопредседателей Минской группы в направлении мирного решения конфликта», - сказано в заявлении ЕС.

Р.Бабаев