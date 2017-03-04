Расходы Китая на оборону вырастут на 7% - чиновник

Бюджетом Китая на 2017 год предусмотрен рост оборонных расходов на 7% по сравнению с 2016 годом, сообщил журналистам пресс-секретарь сессии Всекитайского собрания народных представителей .

"Каждый год наш военный бюджет составляется в соответствии с экономическим развитием страны и нашими потребностями. В этом году военный бюджет увеличится примерно на 7% и составит 1,3% от ВВП", - сказала представитель сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин на пресс-конференции.

В 2016 году военные расходы Китая выросли на 7,6% , составив $146 млрд.

Сессия ВСНП - высшего органа государственной власти Китая - открывается в воскресенье, 5 марта.