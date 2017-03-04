Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.846 RUR   0.0299 GBR   2.1527 TRY   0.4708

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.83 Brent   56.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 6 Мар 7 Мар 11°

Дальнее зарубежье 04.03.2017 09:00

Расходы Китая на оборону вырастут на 7% - чиновник

Бюджетом Китая на 2017 год предусмотрен рост оборонных расходов на 7% по сравнению с 2016 годом, сообщил журналистам пресс-секретарь сессии Всекитайского собрания народных представителей .

"Каждый год наш военный бюджет составляется в соответствии с экономическим развитием страны и нашими потребностями. В этом году военный бюджет увеличится примерно на 7% и составит 1,3% от ВВП", - сказала представитель сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин на пресс-конференции.

В 2016 году военные расходы Китая выросли на 7,6% , составив $146 млрд.

Сессия ВСНП - высшего органа государственной власти Китая - открывается в воскресенье, 5 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


Похожие новости


Китайская военная делегация ознакомится с организацией боевой подготовки в Центральном военном округе Министр обороны Азербайджана обсудил с послами Китая и Узбекистана вопросы военного сотрудничества

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]