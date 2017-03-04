Турция выдала Киргизии сторонника ИГ, подозреваемого в нападении на теолога Маликова в 2015 году

Турция передала Киргизии Ырыскула Бейшеналиева, который является вторым подозреваемым в совершенном в конце 2015 года нападении на известного в республике теолога Кадыра Маликова, сообщили в субботу "Интерфаксу" в посольстве Киргизии в Анкаре.

По словам собеседника агентства, передаче второго подозреваемого киргизской стороне предшествовала длительная работа с компетентными органами Турции.

"3 марта в аэропорту Стамбула передали представителям МВД Киргизии, и в это же день он был отправлен в Киргизию, в сопровождении представителей правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

Нападение на известного в Киргизии теолога, в том числе занимающегося проблемами радикального ислама, произошло в ноябре 2015 года. К.Маликов получил множественные ножевые ранения. После покушения К.Маликов заявил, что нападение на него совершили сторонники террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России и Киргизии).

Подозреваемые в нападении Ырыскул Бейшеналиев и Алибек Тилек уулу почти сразу выехали в Турцию, но были задержаны представителями силовых структур этой страны на границе с Сирией. По данным правоохранительных органов Киргизии, оба нападавших являются сторонниками ИГ.

Первый подозреваемый Алибек Тилек уулу был передан киргизской стороне 19 марта 2016 года, 9 июня прошлого года он был осужден сначала на пожизненное лишение свободы, но затем суд высшей инстанции смягчил приговор, назначив ему 20 лет лишения свободы.