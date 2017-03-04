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Дальнее зарубежье 04.03.2017 09:50

Эрдоган обвинил Германию в "поддержке терроризма"

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу обрушился с критикой на Германию по вопросу борьбы с терроризмом.

"Они (германские власти - ИФ) должны предстать перед судом за поддержку и покрывательство терроризма", - сказал турецкий лидер в пятницу, выступая с речью в Стамбуле.

Р.Т.Эрдоган также подчеркнул, что недавно задержанный в Турции германский журналист был "агентом Германии".

Отношения между Анкарой и Берлином ухудшились, в частности, после того, как в Турции был арестован журналист Дениз Юджел из немецкой газеты "Вельт". Турецкие власти подозревают его в террористической деятельности.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ТЕРРОРИЗМ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]