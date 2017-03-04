Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу обрушился с критикой на Германию по вопросу борьбы с терроризмом.

"Они (германские власти - ИФ) должны предстать перед судом за поддержку и покрывательство терроризма", - сказал турецкий лидер в пятницу, выступая с речью в Стамбуле.

Р.Т.Эрдоган также подчеркнул, что недавно задержанный в Турции германский журналист был "агентом Германии".

Отношения между Анкарой и Берлином ухудшились, в частности, после того, как в Турции был арестован журналист Дениз Юджел из немецкой газеты "Вельт". Турецкие власти подозревают его в террористической деятельности.