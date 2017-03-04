Армения обстреливала азербайджанские позиции из минометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 125 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки и 82-миллиметровые минометы (всего 33 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 125 раз",- говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
А.Ахундов
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