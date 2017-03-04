Парламент Португалии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Португалии поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов на Украине геноцидом украинского народа, говорится в сообщении на сайте парламента.

Этой резолюцией португальский парламент осуждает Голодомор и признает его геноцидом, организованным "тоталитарным коммунистическим режимом Сталина, который привел к гибели около семи миллионов украинских граждан".

Кроме того, резолюция португальского парламента призывает "осудить все формы тоталитаризма и преступления против человечества, такие как те, что случились в тридцатые годы на Украине".