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СНГ 04.03.2017 10:56

Блокада железной дороги в Донбассе может привести к потере $3,5 млрд валютной выручки и сокращению до 75 тыс. рабочих - премьер Украины

Премьер-министр Украины В.Гройсман заявил, что блокирование поставок угля из самопровозглашенных республик Донбасса происходит в интересах России.

"То, что происходит с блокадой - это в интересах Российской Федерации. Речь идет о том, что наш уголь, украинский, который закупался за гривны, и с которого платились налоги Украине надо запретить, а покупать в России. Это диверсия против нашего государства", - сказал премьер в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

По его словам, потери горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины от блокады железной дороги на линии разграничения составят $3,5 млрд валютной выручки, что приведет к сокращению до 75 тысяч рабочих мест.

Комментируя введение властями ДНР и ЛНР внешнего управления на предприятиях, зарегистрированных на Украине и работавших в украинском правовом поле, В.Гройсман заявил, что эти предприятия принадлежат Украине. "Они принадлежат Украине, зарегистрированы на Украине, и платят налоги Украине, поэтому это наши предприятия", - сказал он.

В конце января украинские радикалы начали транспортную блокаду Донбасса, что привело к острому дефициту угля для металлургической промышленности и энергетики Украины. Через месяц власти самопровозглашенных республик Донбасса потребовали перерегистрации украинских предприятий в регионе, пригрозив введением на них внешнего управления. В конечном итоге в начале марта внешнее управление было введено на нескольких десятках предприятий в Донбассе, до сих пор работавших под украинской юрисдикцией.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил 3 марта, что предприятий с украинской юрисдикцией в ДНР больше не будет. "Конец украинской юрисдикции на нашей территории, исторически наша экономика была ориентирована на Россию. С точки зрения продукции промышленного производства правильно возрождать те цепочки, которые были в СССР. Процесс небыстрый, но реальный. Будем ориентироваться на Россию", - сказал А.Захарченко.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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