Госсекретарь США Тиллерсон отправится в марте в Японию, Китай и Южную Корею - японские СМИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит в марте Японию, Китай и Южную Корею, сообщили японские СМИ со ссылкой на диписточники.

Так, согласно агентству "Киодо", визит американского госсекретаря в Японию запланирован на 17-18 марта. В ходе поездки, по данным агентства, он встретится с главой японского МИД Фумио Кисидой.

Как ожидается, в ходе визита в Китай Р.Тиллерсон встретится с министром иностранных дел этой страны Ван И. При этом "Киодо" отмечает, что Р.Тиллерсон может также встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе визита в Южную Корею Р.Тиллерсон, в частности, обсудит с главой МИД этой страны Юн Бен Се угрозу со стороны КНДР.

В американском госдепе пока не подтвердили планы госсекретаря.