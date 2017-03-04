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Дальнее зарубежье 04.03.2017 11:55

Госсекретарь США Тиллерсон отправится в марте в Японию, Китай и Южную Корею - японские СМИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит в марте Японию, Китай и Южную Корею, сообщили японские СМИ со ссылкой на диписточники.

Так, согласно агентству "Киодо", визит американского госсекретаря в Японию запланирован на 17-18 марта. В ходе поездки, по данным агентства, он встретится с главой японского МИД Фумио Кисидой.

Как ожидается, в ходе визита в Китай Р.Тиллерсон встретится с министром иностранных дел этой страны Ван И. При этом "Киодо" отмечает, что Р.Тиллерсон может также встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе визита в Южную Корею Р.Тиллерсон, в частности, обсудит с главой МИД этой страны Юн Бен Се угрозу со стороны КНДР.

В американском госдепе пока не подтвердили планы госсекретаря.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]