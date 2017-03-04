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Дальнее зарубежье 04.03.2017 11:35

Пелоси ответила на призыв президента США расследовать ее связи с РФ: "Трамп не знает разницы между официальной и тайной встречей"

Лидер демократического меньшинства в палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сочла некомпетентными призывы президента США Дональда Трампа расследовать "ее связи с Россией".

"Д.Трамп не знает разницы между официальной встречей, которую снимает пресса, и закрытой тайной встречей, о которой под присягой солгал его генпрокурор", - написала она в своем "Твиттере".

Это сообщение стало ответом на опубликованный ранее Д.Трампом твит, в котором он призвал провести расследование в отношении Н.Пелоси "за ее тесные связи с Россией и ложь об этом".

Сообщение сопровождалось фотографией из публикации журнала "Политико", на которой Н.Пелоси изображена за одним столом с российскими официальными лицами, среди которых присутствует и посол РФ в США Сергей Кисляк.

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Тэги: США, ПАЛАТА, ДЕМОКРАТЫ, ТРАМП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]