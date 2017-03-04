Лидер демократического меньшинства в палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сочла некомпетентными призывы президента США Дональда Трампа расследовать "ее связи с Россией".

"Д.Трамп не знает разницы между официальной встречей, которую снимает пресса, и закрытой тайной встречей, о которой под присягой солгал его генпрокурор", - написала она в своем "Твиттере".

Это сообщение стало ответом на опубликованный ранее Д.Трампом твит, в котором он призвал провести расследование в отношении Н.Пелоси "за ее тесные связи с Россией и ложь об этом".

Сообщение сопровождалось фотографией из публикации журнала "Политико", на которой Н.Пелоси изображена за одним столом с российскими официальными лицами, среди которых присутствует и посол РФ в США Сергей Кисляк.