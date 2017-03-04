Следующий раунд межсирийских переговоров пройдет в Женеве позже в марте - де Мистура

Новый раунд межсирийских переговоров состоится в Женеве позже в марте, сообщил в пятницу спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, слова которого приводят западные СМИ.

Точную дату возобновления переговорного процесса он не назвал.

По словам С.де Мистуры, он хотел бы, чтобы в дальнейшем делегации сфокусировались на обсуждении "рамочного соглашения" по вопросу о политическом переходе власти в Сирии.

Переговоры, которые прошли на завершившемся в пятницу раунде, спецпосланник ООН назвал "обстоятельными".