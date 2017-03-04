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Дальнее зарубежье 04.03.2017 11:10

Следующий раунд межсирийских переговоров пройдет в Женеве позже в марте - де Мистура

Новый раунд межсирийских переговоров состоится в Женеве позже в марте, сообщил в пятницу спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, слова которого приводят западные СМИ.

Точную дату возобновления переговорного процесса он не назвал.

По словам С.де Мистуры, он хотел бы, чтобы в дальнейшем делегации сфокусировались на обсуждении "рамочного соглашения" по вопросу о политическом переходе власти в Сирии.

Переговоры, которые прошли на завершившемся в пятницу раунде, спецпосланник ООН назвал "обстоятельными".

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Тэги: СИРИЯ, ЖЕНЕВА, ПЕРЕГОВОРЫ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]