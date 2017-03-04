Провокации Армении являются частью ее коварного плана – Администрация президента Азербайджана

Руководство Армении, совершая провокации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил, преследует определенные цели, сказал журналистам в субботу заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов.

"Руководство Армении, совершая провокации на фронте, преследуют определенные цели. Провокации Армении являются частью ее коварного плана", - сказал Н.Мамедов.

Он напомнил, что на встречах президентов Азербайджана и Армении в Вене и Санкт-Петербурге одним из основных принципов урегулирования нагорно-карабахского конфликта было выдвинуто сохранение стабильности на линии соприкосновения.

"Думаю, что за этими частыми провокациями руководства Армении стоят какие-то причины. Пока не хочу об этом ничего говорить, нам стоит немного подождать", - сказал он.