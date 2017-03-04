Главы МИД РФ и Азербайджана на следующей неделе обсудят нагорно-карабахское урегулирование

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе визита в Москву 5-7 марта обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ключевые вопросы региональной и международной повестки дня, сообщает МИД РФ.

"В ходе переговоров 6 марта министры обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, в том числе нагорно-карабахское урегулирование", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства в субботу.

На Смоленской площади отметили, что визит пройдет в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном (4 апреля 2017 года).

В ходе визита запланированы встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным и зампредом Совета Федерации Ильясом Умахановым. Глава МИД Азербайджана также выступит в Дипломатической академии МИД России.

На Смоленской площади отметили в частности, что Россия уже более 20 лет выступает ключевым посредником в нагорно-карабахском урегулировании (НКУ), в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. "С учетом географической близости и общей истории наших народов разблокирование этого конфликта имеет для нас первостепенное значение. Содействие сторонам в НКУ относится к числу российских внешнеполитических приоритетов", - подчеркнули в МИД РФ.

"Рассматриваем предстоящий визит в контексте продолжения российско-азербайджанского политического диалога, дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества", - заявили в МИД РФ.