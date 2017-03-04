Главы МИД РФ и Азербайджана на следующей неделе обсудят нагорно-карабахское урегулирование

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе визита в Москву 5-7 марта обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ключевые вопросы региональной и международной повестки дня, сообщает МИД РФ.
"В ходе переговоров 6 марта министры обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, в том числе нагорно-карабахское урегулирование", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства в субботу.
На Смоленской площади отметили, что визит пройдет в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном (4 апреля 2017 года).
В ходе визита запланированы встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным и зампредом Совета Федерации Ильясом Умахановым. Глава МИД Азербайджана также выступит в Дипломатической академии МИД России.
На Смоленской площади отметили в частности, что Россия уже более 20 лет выступает ключевым посредником в нагорно-карабахском урегулировании (НКУ), в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. "С учетом географической близости и общей истории наших народов разблокирование этого конфликта имеет для нас первостепенное значение. Содействие сторонам в НКУ относится к числу российских внешнеполитических приоритетов", - подчеркнули в МИД РФ.
"Рассматриваем предстоящий визит в контексте продолжения российско-азербайджанского политического диалога, дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества", - заявили в МИД РФ.
МВФ в ноябре 2017г проведет консультации с правительством Азербайджана по статье IV
Экспортная торговая миссия Азербайджана посетит Казахстан 23-26 апреля
Азербайджанская продукция будет представлена в сети супермаркетов Lulu
В Лужниках сданы первые объекты к чемпионату мира по футболу
Мартен Фуркад в шестой рад подряд выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Спикер парламента Грузии пригрозил провести президентские выборы по новой системе уже в 2018 году
Визит главы МИД Великобритании в Москву состоится в конце марта - посольство
Египет выполнил все российские требования по безопасности полетов, заявляют в Каире
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»