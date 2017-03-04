Позиция Бишкека по итоговому заявлению саммита ОЭС в Пакистане вызывает удивление и непонимание – Администрация президента Азербайджана

Позиция Кыргызстана, не присоединившегося к политическим пунктам итогового заявления саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Пакистане, вызывает удивление и непонимание, сказал журналистам в субботу заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов.

"В итоговом заявлении не было ничего необычного. В нем были указаны вопросы территориальной целостности и суверенитета государств, урегулирования конфликтов мирным путем в соответствии с принципами международного права. Неприсоединение Кыргызстана к этим вопросам нас удивило", - сказал Н.Мамедов.

При этом, по его словам, сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном всегда было на хорошем уровне, оно будет продолжено.

Ранее МИД Азербайджана также заявил, что считает абсолютно непонятной позицию Бишкека.

В итоговом заявлении глав государств ОЭС выражается обеспокоенность тем, что существующие нерешенные конфликты, в частности армяно-азербайджанский конфликт, препятствуют экономическому развитию и реализации в полном объеме потенциала региона, региональному и в более широком формате сотрудничеству.

В заявлении отмечается важность усилий для урегулирования этих конфликтов на основе норм и принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран.

А.Ахундов